В Петербурге эвакуировали детдом после звонка о "минировании" из Британии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Центр содействия семейному воспитанию в Петербурге был эвакуирован из-за анонимного звонка с британского номера, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в понедельник в 13.40 мск в Центр содействия семейному воспитанию №8, расположенный на улице Ивана Черных, 11а, позвонил неизвестный и сообщил, что здание "скоро взлетит на воздух". В этой связи около 200 сотрудников и воспитанников центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были эвакуированы.

"Номер телефона, с которого звонил злоумышленник, имел код Великобритании +4420. Предположительно, была использована IP-телефония", — сказал собеседник агентства.

В региональном ГУМВД подтвердили данную информацию. "Вчера в полицию поступило сообщение о постороннем предмете. По данному сообщению была проведена проверка, ничего опасного обнаружено не было", — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось о задержании в апреле 2017 года заместителя директора данного детдома, двух выпускников, родственника сотрудника детского дома, а также директора школы при детском доме. По данным управления Следственного комитета по Петербургу, с 2005 по 2010 годы злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. В мае прошлого года в Астрахани был задержан мужчина 1963 года рождения, работающий фотографом. В настоящее время расследование дела передано в центральный аппарат СК РФ.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.