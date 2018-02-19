В Кизляр приходят письма с соболезнованиями со всей России

МАХАЧКАЛА, 20 фев — РИА Новости. Письма с соболезнованиями поступают со всей России в адрес родных и близких погибших и пострадавших при стрельбе около храма в дагестанском Кизляре, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
"Письма, телеграммы, звонки поступают со всех уголков страны. Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших высказали главы городов-побратимов, депутаты Госдумы, дагестанского парламента, руководители муниципалитетов, представители общественных организаций, рядовые россияне", — рассказал собеседник агентства.
Слова скорби пришли из города-побратима Кизляра — Азова. "Азовчане скорбят со всем дагестанским народом и жителями братского нам древнего города Кизляра. Произошедшая на кизлярской земле трагедия болью и горем отозвалась в сердцах наших земляков. Мы разделяем боль и страдания каждой пережившей горе семьи", — говорится в телеграмме главы администрации Азова Владимира Ращупкина.
Соболезнования выразил и глава администрации Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий. "В результате нападения злоумышленника погибли ни в чем не повинные люди. Такое страшное и циничное преступление не может иметь никаких оправданий. Соучастники и организаторы этого террористического акта должны понести заслуженное наказание. Позвольте выразить самое искреннее сочувствие и передать наши соболезнования родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в телеграмме Повелия.
Представитель мэрии Кизляра отметил, что слова соболезнований родным и близким погибших кизлярцев пишут на своих страницах и пользователи социальных сетей. "Звонки, телеграммы и письма продолжают поступать со всех концов страны", — сказал собеседник агентства.