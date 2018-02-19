В Кизляр приходят письма с соболезнованиями со всей России

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

МАХАЧКАЛА, 20 фев — РИА Новости. Письма с соболезнованиями поступают со всей России в адрес родных и близких погибших и пострадавших при стрельбе около храма в дагестанском Кизляре, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.

"Письма, телеграммы, звонки поступают со всех уголков страны. Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших высказали главы городов-побратимов, депутаты Госдумы, дагестанского парламента, руководители муниципалитетов, представители общественных организаций, рядовые россияне", — рассказал собеседник агентства.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев после возложения цветов отметил, что тот, кто хотел в Кизляре разделить многонациональный и многоконфессиональный народ, добился обратной реакции. "Мы еще более едины, чем раньше. Понимаем, какую цель преследуют враги развития Дагестана, которые хотят любым путем столкнуть многонациональное общество. Но у них это не получится", — заявил Васильев.

Слова скорби пришли из города-побратима Кизляра — Азова. "Азовчане скорбят со всем дагестанским народом и жителями братского нам древнего города Кизляра. Произошедшая на кизлярской земле трагедия болью и горем отозвалась в сердцах наших земляков. Мы разделяем боль и страдания каждой пережившей горе семьи", — говорится в телеграмме главы администрации Азова Владимира Ращупкина.

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Соболезнования выразил и глава администрации Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий. "В результате нападения злоумышленника погибли ни в чем не повинные люди. Такое страшное и циничное преступление не может иметь никаких оправданий. Соучастники и организаторы этого террористического акта должны понести заслуженное наказание. Позвольте выразить самое искреннее сочувствие и передать наши соболезнования родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в телеграмме Повелия.

Телеграмму со словами соболезнований направил и епископ Бакинский и Азербайджанский Александр. "С болью в сердце воспринял известие об ужасном нападении, произошедшем 18 февраля в храме Георгия Победоносца и о гибели ни в чем не повинных людей. Содеянное преступление чудовищно не только потому, что совершено массовое убийство, но и потому, что оно совершено с особым цинизмом в месте, где верующие собираются на молитву и совершают богослужение. От меня лично и от всех верующих Бакинско-Азербайджанской епархии прошу принять соболезнования в связи с трагедией в Кизляре. Да успокоит Господь души погибших с миром, а выжившим даст скорейшего выздоровления", — сообщается в телеграмме архиепископа.

Представитель мэрии Кизляра отметил, что слова соболезнований родным и близким погибших кизлярцев пишут на своих страницах и пользователи социальных сетей. "Звонки, телеграммы и письма продолжают поступать со всех концов страны", — сказал собеседник агентства.