Аршавин назвал уголовное дело против его жены "притянутым за уши"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Футболист "Кайрата" и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом против его жены Алисы. Слова спортсмена приводит RT.

"Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что её могут преследовать, тем более дело уголовное. По словам её адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана", — сказал Аршавин.

Сам игрок заявил, что готов сделать все от него зависящее, чтобы дело было закрыто как можно скорее. Он также извинился за свое поведение, которое послужило причиной конфликта между женщинами.

Ранее СМИ сообщали, что в начале года жена футболиста стала фигуранткой скандала. Она бурно отреагировала на видео в интернете, на котором ее муж в клубе обнимает модель Ольгу Семенову. В переписке с девушкой Аршавина представилась сотрудницей ФСБ и угрожала "отрезать ей пальцы" и подбросить наркотики. Семенова подала заявление в генпрокуратуру Казахстана, после чего в отношении супруги спортсмена завели уголовное дело.