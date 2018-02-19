В Петербурге при чистке крыши от снега погиб рабочий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Рабочий погиб при чистке крыши от снега на улице Марата в Петербурге, сообщает пресс-служба управления СК по городу.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) по факту обнаружения днем 16 февраля у одного из домов по улице Марата тела мужчины 1975 года рождения… Погибший по указанному адресу проводил чистку крыши от снега и наледи, в результате нарушения техники безопасности сорвался с крыши и упал на асфальт", — сказано в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства гибели мужчины уточняются.