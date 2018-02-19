С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Водитель автобуса, спасший пассажиров при ДТП с электропоездом "Ласточка" под Петербургом, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, ему предстоит повторное оперативное вмешательство, сообщила РИА Новости представитель ГУП "Пассажиравтотранс".

В минувшую субботу микроавтобус с 15 пассажирами оказался зажат на железнодорожном переезде на 56-м километре Рощинского шоссе под Петербургом. Водитель успел эвакуировать пассажиров, после чего следовавший с Финляндского вокзала электропоезд "Ласточка" врезался в пустой автобус, в результате пострадал только его водитель.

"Водитель автобуса 17 февраля был прооперирован, сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему предстоит еще одна операция", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, общий водительский стаж у мужчины — 42 года.

© Фото : ГУ МЧС России по Калужской области В Калуге электропоезд столкнулся с бензовозом

По информации предприятия, автобус "Пассажиравтотранса" в субботу совершал заказную перевозку на курорт Пухтолова Гора. "При пересечении железнодорожного переезда в поселке Рощино автобус оказался заблокирован закрытым шлагбаумом. Свидетельские показания и данные видеорегистратора доказывают, что он въезжал на переезд по разрешающему сигналу светофора. Водитель действовал грамотно при соблюдении инструкции и высадил пассажиров до того, как скоростной электропоезд совершил наезд на автобус", — отмечают на предприятии.

По факту инцидента были возбуждены два дела по статьям "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и "халатность". Следственными органами были установлены двое подозреваемых по уголовным делам. На месте происшествия осмотрена будка дежурной, которая неправильно включила средства предотвращения движения транспортных средств, когда автобус оказался за шлагбаумом во время движения поезда. Женщина не успела воспользоваться экстренной сигнализацией. Вторым подозреваемым стал дежурный на железнодорожных путях в Зеленогорске, который несвоевременно передал информацию о движущемся поезде. По данным следствия, он отсутствовал на своем рабочем месте тогда, когда должен был сообщить о движении поезда.

Женщина-дежурная допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде. Второй дежурный был задержан.