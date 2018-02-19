Васильев почтил память погибших в Кизляре и навестил раненых в больнице

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев возложил цветы к месту трагедии в Кизляре, где в результате стрельбы погибли пять человек и госпитализированы четверо, и навестил раненых в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован.

Васильев прибыл в Кизляр в понедельник утром, встретился с главой города Александром Шуваловым. Вместе с ним он возложил цветы к месту трагедии, посетил храм, где встретился с архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом и прихожанами, рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что после этого глава региона навестил пострадавших при стрельбе в Центральной городской больнице Кизляра.