При стрельбе в Кизляре погибли заслуженный врач и труженица тыла

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Заслуженный врач Дагестана Людмила Щербакова и труженица тыла, председатель районного совета ветеранов и инвалидов Вера Маргунова погибли в результате обстрела прихожан около храма в дагестанском Кизляре, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, сам нападавший был ликвидирован. По данным агентства Рейтер, ответственность за убийство взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*.

"Одна из погибших Вера Маргунова являлась уважаемым в человеком в городе, была председателем совета ветеранов и инвалидов Кизлярского района. Она помогала горожанам во время нападения боевиков Салмана Радуева 9 января 1996 году. Другая жертва Людмила Щербакова являлась заслуженным врачом Дагестана, работала в районной поликлинике", — сказал собеседник агентства.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

*Террористическая организация, запрещенная в России