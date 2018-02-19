Похороны погибших при стрельбе в Кизляре пройдут во вторник

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Отпевание погибших при стрельбе около храма в дагестанском Кизляре состоится в понедельник, похороны — во вторник, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, сам нападавший был ликвидирован.

"Отпевание погибших состоится сегодня в храме Георгия Победоносца. Для этого в Кизляр уже сегодня прибыл архиепископ (Махачкалинский и Грозненский) Варлаам, похороны назначены на завтра", — сказал собеседник агентства.