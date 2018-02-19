Жители Кизляра несут цветы к храму, где было совершено нападение

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. архивное фото

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Жители Дагестана несут цветы к месту нападения на прихожан возле храма в Кизляре, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"С самого утра несут цвету к месту происшествия", — рассказал собеседник агентства.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное Воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, сам нападавший был ликвидирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".