Опубликована видеозапись нападения на прихожан у церкви в Кизляре

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Стрельба в дагестанском городе Кизляр, в ходе которой были убиты пять человек, попала на видео. Ролик опубликовало агентство Ruptly.

На записи слышны выстрелы. Можно различить, как две девушки пытаются вызвать скорую к месту происшествия.

Ранее МВД республики сообщило, что в Кизляре местный житель 1995 года рождения открыл огонь по группе людей, которые возвращались со службы из храма. По информации правоохранителей, во время стрельбы погибло пять человек. Четырех пострадавших доставили в больницу.

Нападавшего удалось ликвидировать. В региональном управлении СК сообщили, что его личность установлена. В городе усилены меры безопасности.