Бастрыкин взял дело о стрельбе в Дагестане под личный контроль

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о стрельбе в дагестанском Кизляре, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило о четырех убитых, четырех раненых и ликвидации нападавшего, региональный минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы. Позже в администрации города сообщили, что число погибших увеличилось до пяти. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль", — приводятся на сайте ведомства слова Петренко.