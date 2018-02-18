Число погибших при стрельбе в Кизляре возросло до пяти

Стрельба на Масленице в Кизляре (18)

МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. Число погибших после стрельбы в дагестанском Кизляре возросло до пяти, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы администрации города.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило о 4 убитых, 4 раненых и ликвидации нападавшего, региональный минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы.

"В больнице скончалась еще одна женщина. Таким образом, число погибших возросло до пяти", — сказал собеседник агентства.