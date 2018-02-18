Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. Состояние пострадавших при стрельбе в дагестанском Кизляре оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"В кизлярскую больницу доставлены пять человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Информация о состоянии пострадавших уточняется, но предварительно оценивается как средней степени тяжести, так как все пострадавшие получили огнестрельные ранения", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на помощь кизлярским медикам выехали три автомобиля с бригадами специалистов дагестанского Центра медицины катастроф.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило о 4 убитых, 4 раненых и ликвидации нападавшего, региональный минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы.