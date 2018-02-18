Стало известно, кто устроил стрельбу на Масленице в Дагестане

Стрельба на Масленице в Кизляре (18)

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Личность расстрелявшего людей в дагестанском Кизляре установлена, это местный житель, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило о 4 убитых, 4 раненых и ликвидации нападавшего, региональный Минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы.

"Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения", — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.