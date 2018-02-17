В Ленобласти автобус столкнулся с поездом "Ласточка", сообщил источник

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Частный автобус, перевозивший 15 человек, столкнулся с поездом "Ласточка" на железнодорожном переезде в Ленинградской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На Рощинском шоссе частный автобус, в котором находились 15 человек, в том числе, трое детей, столкнулся с поездом "Ласточка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадал водитель частного автобуса, задержка в движении после ДТП составила порядка 50 минут.

Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Москву.