В Ленинградской области автобус с детьми попал в аварию

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Школьный автобус, следовавший из Пскова в Санкт-Петербург, съехал в кювет в Лужском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло на 118-м километре федеральной автодороги Р-23 "Псков", вблизи Луги. В автобусе находились 29 человек, в том числе 21 ребенок.

По предварительным данным, пострадал один человек — сопровождающий, который ехал с детьми. Обстоятельства ДТП выясняются.

Детей разместили в гостинице "Луга", добавил собеседник агентства. В Псков школьников доставит резервный автобус.