Суд арестовал экс-гендиректора издательства "Известия"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова по подозрению в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Суд по ходатайству следствия избрал в отношении Галумова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", — сказала она.

Фабулу дела в суде не пояснили, добавив только, что Галумову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным из открытых источников, Галумов — бывший гендиректор ФГУП "Издательство Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).

В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".