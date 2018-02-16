Источник: золотой пистолет экс-премьера Дагестана хранился у него незаконно

Оружие, изъятое при обысках в особняке временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, задержанного в ходе специальной операции. 5 февраля 2018

Оружие, изъятое при обысках в особняке временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, задержанного в ходе специальной операции. 5 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Золотой пистолет, найденный у задержанного экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, хранился у него незаконно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

В начале февраля Гамидова задержали накануне вместе с тремя другими высокопоставленными чиновниками Дагестана: уже бывшими вице-премьерами Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также экс-министром образования Шахабасом Шаховым. При обыске дома у Гамидова, как сообщал СК РФ, нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова. Законно ли чиновник хранил дома это оружие, не сообщалось.

"Пистолет, найденный у Гамидова, на самом деле позолоченный с серебряной ручкой. Скорее всего, это чей-то подарок. Пистолет боевой, поэтому хранился он у вице-премьера незаконно", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов, прошел ряд обысков.