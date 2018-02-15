В Дагестане вернувшуюся из Сирии женщину приговорили к восьми годам колонии

МАХАЧКАЛА, 15 фев — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы приговорил жительницу Дагестана Загидат Абакарову, вернувшуюся в конце 2017 года из Сирии в Россию, к 8 годам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в суде.

Абакарова обвинялась в участии в незаконном вооруженном формировании.

"Приговором Советского районного суда она приговорена к 8 годам общего режима с отсрочкой исполнения наказания на 13 лет, пока ее сыну не исполнится 14 лет", — рассказали в суде, добавив, что защита планирует обжаловать приговор.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова в октябре 2017 года сообщила РИА Новости, что правоохранительные органы Дагестана задержали двух жительниц республики — 34-летнюю Загидат Абакарову и 25-летнюю Муслимат Курбанову, которых в составе группы спасенных из Сирии женщин и детей доставили 21 октября спецрейсом из Хмеймима в Грозный. Женщины находились в розыске по статье 208 "участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства". Позже суд арестовал их на два месяца.

Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, изначально планировалось, что женщины смогут избежать уголовной ответственности, оформив явку с повинной. Но впоследствии, по его словам, оказалось, что они "замешаны в более серьезных делах", чем предполагалось. По данным источника, им было предъявлено обвинение по факту участия в НВФ на территории иностранного государства.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, при этом в примечании оговорено, что "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления".