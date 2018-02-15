Липецкие власти расследуют инцидент с гибелью школьника на тренировке

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Власти проверяют обстоятельства, которые привели к гибели юного хоккеиста после удара шайбы на тренировке в ледовом дворце спорта в Ельце, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области Наталья Колесникова.

Трагический случай произошел в среду около 18.00 мск. По данным липецкого издания Gorod48, 11-летний мальчик занимался на дополнительной тренировке с другими детьми, 2003 года рождения. Школьники отрабатывали броски по воротам. Когда занятие закончилось, мальчик пошел собирать шайбы и попал, как информирует издание, под бросок одного из старших детей. Шайба попала ребенку в шейный позвонок, школьник скончался на месте.

Представитель следственного управления СК РФ по региону подтвердил РИА Новости факт случившегося, отметив, что причину смерти юного хоккеиста установит экспертиза.

"Сейчас мы активно проверяем все это, и со стороны управления образования и науки, и со стороны администрации Ельца по этой ситуации усилили контроль. Еще со вчера, сразу с момента происшествия, идет проверка… Органы образования подключились… Сейчас идет расследование самой ситуации. Все включились, все поднялись, и все это с разных сторон исследуют", — сказала собеседница агентства.

На странице официальной группы ледового дворца имени Анатолия Тарасова размещено объявление: "Вв связи с трагическим событием Каток Европы Плюс 14 февраля 2018 отменен". Участники и гости группы выражают соболезнования по поводу произошедшей трагедии.