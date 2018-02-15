В Ельце школьник умер на хоккейной тренировке

Шайбы на льду во время тренировки хоккейной команды. Архивное фото

Шайбы на льду во время тренировки хоккейной команды. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти школьника на хоккейной тренировке в Ельце Липецкой области, скончавшегося после того, как в него попала шайба, сообщил в четверг РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в среду около 18.00 мск на тренировке в ледовом дворце спорта в Ельце.

"Проводилась тренировка, несовершеннолетнему попали шайбой. В настоящий момент производится вскрытие, устанавливается точная причина смерти. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сказал собеседник агентства.

По данным липецкого издания GOROD48, 11-летний мальчик занимался на дополнительной тренировке с другими детьми 2003 года рождения. Школьники отрабатывали броски по воротам. Когда занятие закончилось, мальчик пошел собирать шайбы и попал, как информирует издание, под бросок одного из старших детей. Шайба попала ребенку в шейный позвонок, школьник скончался на месте.