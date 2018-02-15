Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Расшифровка речевого бортового самописца самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, продолжается, сообщила РИА Новости официальный представитель Межгосударственного авиационного комитета.

Лайнер "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился в воскресенье, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Сейчас идет работа, все в процессе", — заявили в МАК.

Ранее комитет завершил расшифровку данных параметрического самописца. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, могло быть связано с обледенением приемников полного давления при выключенных системах их обогрева.