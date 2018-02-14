СК начал обыски на сельхозпредприятиях Забайкалья

КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Следователи проводят обыски на некоторых сельхозпредприятиях Забайкалья в связи с делом экс-министра сельского хозяйства края Михаила Кузьминова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель СУСК по краю Егор Марков.

"Обыски проходят, изымается документация и материалы, интересующие следствие. По понятным причинам число и название предприятий не разглашаются. Расположены они в разных территориях края", — сказал Марков.

Ранее полиция задержала министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

По данным следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Деньги предназначались на покупку семян, кормов, техники, однако, как отмечает следствие, чиновники, превышая должностные полномочия, потребовали от фермеров из полученных компенсаций досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей. Из незаконно взысканных средств подозреваемые выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию.

По данным СК, в четверг суд должен определить меру пресечения в отношении Малакшиной, которая задержана.