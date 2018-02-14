Источник рассказал об афере с поставкой бракованных раций для ФСИН

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Следствие подозревает нескольких сотрудников главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН и компании "Т-Хелпер телеком" в хищении бюджета госзаказа на поставку раций для ФСИН на сумму 141 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, два уголовных дела (о мошенничестве и превышении должностных полномочий) возбудили столичные следователи после проверки сотрудников управления "М" ФСБ. Выяснилось, что при реализации контрактов на поставку раций для нужд ФСИН в 2014-2015 годах были похищены бюджетные деньги.

"Общая сумма контрактов составила 141 миллион рублей. Они были выполнены ненадлежащим образом: в ведомство был поставлено оборудование заведомо ненадлежащего качества", — сказал собеседник агентства.

Точный ущерб от действий аферистов, по его словам, пока еще подсчитывается. Уже известно, что он составил более 1 миллиона рублей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Окончательная сумма ущерба может составить полную сумму всех контрактов, то есть 141 миллион рублей", — уточнил источник.

Выделены ли уже в производстве уголовных дел подозреваемые, источник не сообщил.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.