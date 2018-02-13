МАК назвал возможную причину крушения Ан-148‍

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, разбившегося в Подмосковье, и назвал одну из возможных причин авиакатастрофы.

По данным МАК, проблемы возникли примерно через две с половиной минуты после взлета на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час. В этот момент появились расхождения в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.

В МАК отметили, что к этому могло привести обледенение датчиков.

Расшифровка самописца

Специалисты МАК работали над расшифровкой параметрического самописца всю ночь. Из-за повреждений специалистам пришлось полностью разобрать защищенные модули памяти, демонтировав носители информации.

Представленные данные им удалось получить благодаря тому, что на черном ящике сохранились записи 16 полетов Ан-148, включая последний.

"После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора", — отметили в МАК.

Также продолжается подготовка к копированию информации звукового самописца. После расшифровки черного ящика специалисты МАК могут получить новые данные.

Экспертиза двигателей

Кроме черных ящиков на экспертизу отправили два двигателя Ан-148 и отправлены на экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"Из воронки, образовавшейся при падении самолета, подняты два двигателя. Двумя автомобилями фрагменты самолета отправлены в ЛИИ имени Громова в Жуковский для проведения экспертизы МАК", — цитируются в сообщении пресс-службы МЧС слова начальника ведомства по Московской области Сергея Полетыкина.

Крушение самолета

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Поисково-спасательная операция завершилась в ночь с воскресенья на понедельник. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты. Обломки Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров.

Состояние Ан-148

В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и пообещал сотрудничать со следствием. Сотрудники СК провели обыски в офисе "Саратовских авиалиний", изъяв данные по крушению.

Также сообщается, что 11 февраля Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из "Домодедово" в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета.

В парк авиаперевозчика воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года.

В январе этого года оно прошло форму С-чек, на которой проверялись, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла, была подтверждена летная годность самолета.