Чиновники казначейства в Дагестане причинили ущерб на 250 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 13 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении чиновников дагестанского казначейства, которые подозреваются в халатности, из-за чего был причинен ущерб на 250 миллионов рублей, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.
"Противоправными действиями должностных лиц управления Федерального казначейства по республике Дагестан существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен ущерб в размере около 250 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства.
Расследование уголовного дела продолжается, отметил он.