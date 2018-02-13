Чиновники казначейства в Дагестане причинили ущерб на 250 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 13 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении чиновников дагестанского казначейства, которые подозреваются в халатности, из-за чего был причинен ущерб на 250 миллионов рублей, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.

По данным следствия, в 2016 и 2017 годах чиновники из казначейства Дагестана не проверили реестр контрактов, в который не был включен муниципальный контракт между управлением по жилищной политике Махачкалы и ООО "Гранит", согласно которому у строительной организации по завышенной цене были приобретены квартиры для заселения людей, проживающих в аварийных домах.

"Противоправными действиями должностных лиц управления Федерального казначейства по республике Дагестан существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен ущерб в размере около 250 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается, отметил он.