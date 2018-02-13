В Волгограде фельдшера обвиняют в надругательстве над сыном пациента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Фельдшер скорой помощи, обвиняемый в надругательстве над малолетним сыном пациента, предстанет перед судом в Волгограде, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
В отношении 29-летнего фельдшера скорой медицинской помощи возбудили дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По данным следователей, о произошедшем потерпевший рассказал своей матери, которая вечером вернулась домой. После этого женщина обратилась к правоохранителям. Обвиняемого задержали в августе 2017 года.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК. Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.