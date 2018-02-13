В Волгограде фельдшера обвиняют в надругательстве над сыном пациента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Фельдшер скорой помощи, обвиняемый в надругательстве над малолетним сыном пациента, предстанет перед судом в Волгограде, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, днем 10 мая 2017 года фельдшер одной из подстанций скорой помощи города Волгограда прибыл по экстренному вызову для оказания медицинской помощи 41-летнему мужчине, который испытывал острую боль в области сердца. Увидев, что в квартире помимо больного находится его 9-летний сын, медик попросил ребенка помочь ему найти предмет обихода для крепления капельницы. Когда мальчик вышел в коридор квартиры, злоумышленник проследовал за ним и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, надругался над школьником", — отмечается в сообщении.

В отношении 29-летнего фельдшера скорой медицинской помощи возбудили дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По данным следователей, о произошедшем потерпевший рассказал своей матери, которая вечером вернулась домой. После этого женщина обратилась к правоохранителям. Обвиняемого задержали в августе 2017 года.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК. Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.