Более 540 звонков поступили на "горячую линию" МЧС после крушения Ан-148

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Свыше 540 звонков поступили на "горячую линию" МЧС РФ после крушения самолета Ан-148 в Московской области, сообщила РИА Новости представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Наталья Лукаш.

"Продолжает работать "горячая линия", на 07.00 на нее поступили 542 звонка", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в понедельник психологи министерства будут работать с родственниками погибших при проведении следственных действий.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

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