Более 540 звонков поступили на "горячую линию" МЧС после крушения Ан-148

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Свыше 540 звонков поступили на "горячую линию" МЧС РФ после крушения самолета Ан-148 в Московской области, сообщила РИА Новости представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Наталья Лукаш.
По ее словам, в понедельник психологи министерства будут работать с родственниками погибших при проведении следственных действий.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.