Сотрудники полиции и МЧС в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Сотрудники полиции и МЧС в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье завершена, сообщил РИА представитель регионального главка МЧС.

"Все поисково-спасательные работы завершены", — сказал собеседник.

По его словам, следователи продолжают работать на месте. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее сообщил, что полный осмотр места крушения займет несколько дней.

Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", следовавший из Домодедово в Орск, разбился в Раменском районе вблизи населенного пункта Степановское. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причины катастрофы пока неизвестны. В районе крушения обнаружили черный ящик.