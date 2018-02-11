Рухнувший Ан-148 до вылета в Орск выполнил несколько рейсов в воскресенье

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости. Самолет Ан-148, потерпевший крушение в Подмосковье, до вылета из Москвы в Орск в воскресенье выполнил еще несколько рейсов, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы авиакомпании "Саратовские авиалинии" Елена Воронова.

"Самолет Ан-148 сегодня выполнял несколько рейсов по пензенскому и саратовско-московскому направлениям", — сказала она.

Воронова добавила, что самолет прошел все формы технического обслуживания без замечаний.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.