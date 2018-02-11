Осмотревшие Ан-148 техники были на борту в момент катастрофы

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

САРАТОВ, 11 фев – РИА Новости. Техники, осматривавшие потерпевший крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", находились на его борту в момент катастрофы, сообщили РИА Новости в Саратовской транспортной прокуратуре.

Собеседник агентства пояснил, что самолет осматривается каждые два дня, и в последний раз прошел осмотр в порядке оперативного технического обслуживания в Пензе в субботу.

"Два техника, которые обслуживали судно, были на борту судна", — отметил собеседник.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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