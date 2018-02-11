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Все пассажиры разбившегося Ан-148 погибли
Происшествия

Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-148 был застрахован по каско

Сюжет:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (91)
18:4011.02.2018
(обновлено: 18:45 11.02.2018)
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкСамолет Ан-148 Самарских авиалиний во время взлета в аэропорту ДомодедовоСамолет Ан-148 Самарских авиалиний во время взлета в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Марина Лысцева
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САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение в воскресенье в Подмосковье, был застрахован по каско, сообщила авиакомпания.

Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Компания "Саратовские авиалинии"

"Страховую защиту рейса авиакомпании "Саратовские авиалинии" осуществляет "АльфаСтрахование", включая обязательное страхование гражданской ответственности за жизнь пассажиров, членов экипажа и каско воздушного судна", — говорится в сообщении. В компании уточнили, что Ан-148 с бортовым номером RA-61704, выполнявший рейс Москва-Орск, был разработан на АНТК имени Антонова.

Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе компании "АльфаСтрахование", что риски "Саратовских авиалиний", чей самолет в воскресенье потерпел крушение в Подмосковье, в том числе жизнь пассажиров и членов экипажа, застрахованы в этой компании. "АльфаСтрахование" принесло свои соболезнования всем родственникам погибших. Всю подробную информацию о том, как и куда обращаться за выплатами, компания предоставит в ближайшее время.

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© Ruptly
Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье

По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата за гибель пассажира на транспорте составляет 2,025 миллиона рублей. Кроме того, по закону, страховая сумма на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного судна установлена в размере не менее чем один миллион рублей.

Фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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Крупные авиакатастрофы в России в 2011-2018 годах

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать спецкомиссию в связи с трагедией.

Подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Крушение самолета в Подмосковье
Крушение самолета в Подмосковье
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