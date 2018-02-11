Все пассажиры разбившегося в Подмосковье Ан-148 погибли

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Все находившиеся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли", — заявили в надзорном ведомстве.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

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