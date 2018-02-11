Крушение Ан-148 в Подмосковье: десятки погибших, причины неизвестны

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Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МЧС подтвердило информацию о крушении в воскресенье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск, обломки воздушного судна обнаружены в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц", оно передано Главному следственному управлению ведомства.

В связи с произошедшим президент РФ Владимир Путин в связи с авиакатастрофой поручил поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию произошедшего.

Крушение

Как сообщил РИА Новости представитель Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье

"В 14.21 по московскому времени из аэропорта "Домодедово" вылетел самолет Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья", — заявили в Росавиации.

Спустя некоторое время МЧС РФ подтвердило информацию о крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

"Сегодня в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: "Домодедово"-Орск. К месту падения незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования", — говорится в сообщении МЧС РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Добавляется, что к ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.

Полиция и экстренные службы работают на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Как рассказал РИА Новости очевидец с места крушения, упавший Ан-148 разрушен, его обломки разбросаны близ села Степановское.

Возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела о крушении самолета Ан-148 в Московской области в производство Главного следственного управления СК РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко отметила, что на данный момент уже сформирована и направлена на место следственная группа, "в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф". Она сообщила, что следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин выехал на место крушения самолета.

Погодный фактор

В погодном центре "Фобос" считают, что погодные условия не могли стать причиной крушения Ан-148.

"Метеорологические условия не могли стать причиной случившейся катастрофы. Параметры температуры воздуха, влажности, параметры атмосферы во время взлета самолета были в норме", — сказал РИА Новости специалист погодного центра.

Собеседник агентства подчеркнул, что во время взлета самолета видимость была хорошая — два километра. Атмосферное давление составляло 754 миллиметра ртутного столба, что отвечает нормам при взлете.

Правительственная комиссия

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148.

© REUTERS / Maxim Shemetov Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Московской области. 11 февраля 2018 © REUTERS / Maxim Shemetov Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Московской области. 11 февраля 2018

"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье", — сообщил Песков.

"Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ", — добавил он.

"Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Родственники погибших

Психологи начали работу в аэропорту оренбургского Орска, где собираются родственники и близкие погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 5:32 PST

"После того, как стало известно о крушении воздушного судна, в аэропорт города Орск начали собираться родственники и близкие погибших. В аэропорт прибыли психологи, которые оказывают помощь тем, кому необходимо", — заявил РИА Новости представитель аэропорта.

Оперативные штабы и горячая линия

В Саратове и московском аэропорту "Домодедово" в связи с авиакатастрофой созданы оперативные штабы.

"В аэропорту "Домодедово" работает оперативный штаб в связи с авиакатастрофой рейса 6W 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Открыта горячая линия: 8-495-644-40-66. Аэропорт "Домодедово" выражает глубокие соболезнования в связи авиакатастрофой самолета авиакомпании "Саратовские авиалинии", — сказал представитель аэропорта, отметив, что в штаб вошли представители "Саратовских авиалиний" и "Домодедово".

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 6:39 PST

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение совместно с представителями МЧС и "Саратовских авиалиний" организовать в связи с авиакатастрофой оперативный штаб для принятия необходимых мер поддержки.

Подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>