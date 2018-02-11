Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот

САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Разбившимся в Подмосковье пассажирским самолетом Ан-148 управлял опытный пилот, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова.

"Командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, 1966 года рождения, образование — Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе (самолета), а всего пять тысяч часов налета", — сказала собеседница агентства.

Воронцова также рассказала, что претензий к техническому состоянию Ан-148 не было. Самолет 2010 года выпуска был в авиапарке компании с 2016 года.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Домодедово — Орск, потерпел крушение в Раменском районе. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Расследовать причины авиакатастрофы будет Межгосударственный авиационный комитет, а также специальная комиссия, созданная по поручению Владимира Путина.

На место крушения прибыли экстренные службы. Открыта горячая линия. Родственники и близкие погибших собираются в аэропорту в Орске. С ними работают психологи.

Как сообщило МЧС, поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно.

В Оренбургской области планируют объявить понедельник днем траура.