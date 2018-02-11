Следствие рассмотрит все версии крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следствие рассматривает все возможные версии крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье, дело о катастрофе передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего", — сказала Петренко.
Она добавила, что расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.