Следствие рассмотрит все версии крушения Ан-148 в Подмосковье

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области. 11 февраля 2018

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следствие рассматривает все возможные версии крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье, дело о катастрофе передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего", — сказала Петренко.

Она добавила, что расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.

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