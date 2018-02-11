СМИ опубликовали видео из аэропорта Орска, куда направлялся Ан-148

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Портал "Урал56.Ру" опубликовал несколько видео из аэропорта Орска, куда должен был прилететь упавший в Подмосковье самолет.

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 5:32 PST

В роликах можно увидеть многочисленных пассажиров, встречающих, а также врачей.

По данным портала, с родственниками погибших работают врачи и психологи.

Самолет Ан-148 разбился в Раменском районе. На борту находился 71 человек. По последним данным, спасатели обнаружили обломки самолета возле одной из деревень.

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 5:19 PST





Подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>