На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы пассажирского самолета в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства также поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию крушения, а соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил соболезнования близким погибших. Он подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.

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Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Домодедово — Орск, потерпел крушение в Раменском районе. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как рассказали в авиакомпании, самолетом управлял опытный пилот, вопросов к техническому состоянию воздушного судна не было.

СК возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Прокуратура начала проверку.

Расследовать причины авиакатастрофы будет также Межгосударственный авиационный комитет. Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний".

На место крушения прибыли экстренные службы. Открыта горячая линия. Родственники и близкие погибших собираются в аэропорту в Орске. С ними работают психологи.

Как сообщило МЧС, поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно.

В Оренбуржской области понедельник планируют объявить днем траура.

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