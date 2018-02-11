В Подмосковье нашли обломки упавшего Ан-148

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Обломки разбившегося Ан-148 обнаружены в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по области.

"11.02.2018 в 14.45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пропаже с радаров воздушного судна по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, деревня Степановское. На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в сообщении.

"15.40 — обнаружение обломков воздушного судна", — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место крушения привлечены 34 единицы техники, а также 167 человек. МЧС призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного 101", — говорится в сообщении.

Подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>