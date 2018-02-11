МЧС подтвердило информацию о крушении самолета в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МЧС подтвердило информацию о крушении пассажирского самолета в Раменском районе Подмосковья.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс по маршруту Домодедово – Орск. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Согласно сообщению Росавиации, связь с самолетом пропала спустя несколько минут после взлета, метка воздушного судна исчезла с локаторов. СК возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Прокуратура начала проверку.

Очевидцы сообщают, что обломки самолета разбросаны в районе деревни Степановское.

К месту падения отправились пожарно-спасательные подразделения МЧС, бригады скорой помощи и другие экстренные службы. В ликвидации последствий катастрофы участвуют 150 человек.

После падения самолета открыли горячую линию. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшим и дал поручения ведомствам по проведению поисковых работ.

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