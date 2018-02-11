СК возбудил дело после крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", после крушения самолета Ан-148 в Московской области, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

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