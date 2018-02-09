После ДТП с микроавтобусом в Ленобласти задержали организатора перевозки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Бизнесмен, организовавший перевозку пассажиров на микроавтобусе, в котором погибли 9 человек в ДТП в Ленинградской области, задержан в Вологде, сообщает региональное СУСК РФ по Вологодской области.
ДТП произошло во вторник утром на 443-м километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе, по предварительным данным, большинство из них из Вологодской области. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
По версии следствия, индивидуальный предприниматель из Вологды занимался организацией заказных перевозок пассажиров, привлекая по договору аренды частных лиц с личными автомобилями.
Как сообщает ведомство, 36-летний предприниматель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе расследования следователи изъяли документацию, связанную с деятельностью предпринимателя, допросили ряд свидетелей.