После ДТП с микроавтобусом в Ленобласти задержали организатора перевозки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Бизнесмен, организовавший перевозку пассажиров на микроавтобусе, в котором погибли 9 человек в ДТП в Ленинградской области, задержан в Вологде, сообщает региональное СУСК РФ по Вологодской области.

ДТП произошло во вторник утром на 443-м километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе, по предварительным данным, большинство из них из Вологодской области. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, индивидуальный предприниматель из Вологды занимался организацией заказных перевозок пассажиров, привлекая по договору аренды частных лиц с личными автомобилями.

"При этом он не принял надлежащих мер по обеспечению безопасности жизни потребителей данной услуги в части предрейсового осмотра транспорта на их техническое состояние. Так, предприниматель, находясь за пределами Вологодской области, допустил без технического осмотра выезд автомобиля, который 6 февраля на 443-м километре автодороги Тихвин-Новая Ладога в Ленинградской области попал в аварию, в результате которой погибли водитель и восемь пассажиров", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, 36-летний предприниматель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе расследования следователи изъяли документацию, связанную с деятельностью предпринимателя, допросили ряд свидетелей.