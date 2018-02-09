Источник сообщил об изъятии документов в министерстве имущества Дагестана

МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники Генпрокуратуры РФ проводят выемку документов в министерстве имущества Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Сотрудники Генпрокуратуры работают в минимущества уже два дня. Они также проводят выемку документов", — сказал собеседник агентства.

В середине января врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового министра по земельным и имущественным отношениям. Он пояснил, что прошлый глава ведомства покинул пост, так как не смог решить вопрос выделением земли для базы военно-морского флота в Каспийске.

В северокавказской республике, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

Борьба с коррупцией во власти Дагестана, по мнению экспертов, начата с подачи нового врио главы республики. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных сломов.