МВД выясняет причины гибели ульяновского полицейского

САМАРА, 8 фев — РИА Новости. Ульяновские полицейские проводят проверку после обнаружения тела сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Ульяновской области.

"Седьмого февраля в Железнодорожном районе города Ульяновска обнаружено тело сотрудника полиции 1992 года рождения с огнестрельным ранением в голову. В настоящее время проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, выясняются все обстоятельства произошедшего.