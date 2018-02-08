В Ленобласти завели дело на учителя, который бил ученика головой об стену

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью в отношении учителя школы в поселке Кузьмолово Ленинградской области, несколько раз ударившего ученика головой об стену, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что сотрудники областного СУСК начали проверку по факту заявления родителей ученика школы в поселке Кузьмолово 2006 года рождения о том, что учитель на перемене схватил ребенка за шею и ударил о стену. По данным СК, медики после оказания ребенку необходимой помощи диагностировали сотрясение мозга. Председатель комитета по образованию муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (учредитель школы) Ирина Федоренко в разговоре с корреспондентом РИА Новости опровергла факт умышленного причинения ребенку телесных повреждений. По ее словам, это был несчастный случай, когда во время беготни на перемене ребенка пытался остановить дежурный учитель.

"По инициативе следственного отдела по городу Всеволожск… в органах МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего учителя по (статье) "причинение легкого вреда здоровью" и передано для дальнейшего расследования в следственный отдел. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что… учитель… находясь в коридоре первого этажа школы…. на почве неприязненных отношений схватил за горло малолетнего мальчика и ударил не менее трех раз головой о стену, причинив малолетнему потерпевшему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей", — говорится в сообщении областного следственного управления.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на детальное изучение всех обстоятельств происшествия, информирует СУСК по региону.