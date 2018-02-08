В Ленобласти завели дело на учителя, который бил ученика головой об стену

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью в отношении учителя школы в поселке Кузьмолово Ленинградской области, несколько раз ударившего ученика головой об стену, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
"По инициативе следственного отдела по городу Всеволожск… в органах МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего учителя по (статье) "причинение легкого вреда здоровью" и передано для дальнейшего расследования в следственный отдел. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что… учитель… находясь в коридоре первого этажа школы…. на почве неприязненных отношений схватил за горло малолетнего мальчика и ударил не менее трех раз головой о стену, причинив малолетнему потерпевшему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей", — говорится в сообщении областного следственного управления.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на детальное изучение всех обстоятельств происшествия, информирует СУСК по региону.