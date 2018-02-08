Генпрокуратура заявила о масштабном загрязнении воды и воздуха в Дагестане

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генпрокуратура, продолжающая масштабную проверку законности в Дагестане, выявила в республике многочисленные нарушения в работе управлений Росприроднадзора и Росреестра, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в четверг.
Как следует из релиза, комиссия Генпрокуратуры выявила в работе управлений "многочисленные нарушения законодательства".
В частности, выяснилось, что в республике из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно происходили массовые вспышки болезней.
"Так, в январе 2018 году свыше 30 жителей поселка Ленинкент Кировского района города Махачкалы получили инфекционные отравления", — отмечается в сообщении.
При этом территориальная схема обращения с отходами Дагестана утверждена "с грубыми нарушениями", добавили в ГП. На территории региона действует свыше 440 незаконных объектов размещения отходов и свалок. В ходе проверки также было выявлено шесть незаконно действующих стоков неочищенных канализационных вод.