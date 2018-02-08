Генпрокуратура заявила о масштабном загрязнении воды и воздуха в Дагестане

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генпрокуратура, продолжающая масштабную проверку законности в Дагестане, выявила в республике многочисленные нарушения в работе управлений Росприроднадзора и Росреестра, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в четверг.

В связи с этим руководителям федерального Росприроднадзора и Росреестра Артему Сидорову и Виктории Абрамченко внесены представления, "в которых поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану".

Как следует из релиза, комиссия Генпрокуратуры выявила в работе управлений "многочисленные нарушения законодательства".

В частности, выяснилось, что в республике из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно происходили массовые вспышки болезней.

"Так, в январе 2018 году свыше 30 жителей поселка Ленинкент Кировского района города Махачкалы получили инфекционные отравления", — отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, ежегодно в атмосферный воздух в республике от стационарных источников и автотранспорта выбрасывается около 200 тысяч тонн загрязняющих веществ, а в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения — более 100 миллионов кубических метров канализационных отходов.

При этом территориальная схема обращения с отходами Дагестана утверждена "с грубыми нарушениями", добавили в ГП. На территории региона действует свыше 440 незаконных объектов размещения отходов и свалок. В ходе проверки также было выявлено шесть незаконно действующих стоков неочищенных канализационных вод.