МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. В Дагестане силовики проводят обыски в трех министерствах, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Спецслужбы работают в министерствах образования, финансов и здравоохранения.

"В них (обысках. — Прим. ред.) участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука", — отметил собеседник агентства.

Источник не исключил, что за оперативными мероприятиями последуют задержания. Официальным комментарием правоохранительных органов республики РИА Новости пока не располагает.

Позднее в Минздраве и министерстве образования опровергли информацию об обысках, заявив, что ведомства "работают в штатном режиме". В Минфине заявили, что у них идет "плановая проверка" со стороны Генпрокуратуры.

Также, по словам источника, сегодня начались обыски в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В ведомстве эти данные опровергли.

Борьба с коррупцией

В северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывшего премьер-министра, двух его замов и министра образования.

Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей. Накануне суд арестовал всех четверых задержанных.

Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.

Инициатива нового главы

По мнению экспертов, борьба с коррупцией в Дагестане началась с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных шагов.

В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.