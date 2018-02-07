На пустыре за станцией петербургского метро нашли тело мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, тело которого найдено на пустыре за станцией метро "Купчино", сообщила пресс-служба управления СК по Петербургу.

"В правоохранительные органы обратился уроженец Узбекистана с заявлением о пропаже вез вести его 11-летнего сына, который ушел 26 января 2018 года из квартиры… На пустыре, расположенном вблизи дома 101 корпус 5 по Витебскому проспекту, было обнаружено его тело с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, тело было найдено после проверки показаний мужа старшей сестры мальчика.

Обстоятельства уточняются, ведется проверка.