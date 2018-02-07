МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал новое видео обысков по громкому "делу дагестанских министров" под заголовком "Золотые пистолеты, автоматы и винтажные клетки для птиц".

На видео, ссылка на которое размещена в аккаунте СК России в Telegram, представлены кадры обыска в особняке с видом на горы, принадлежащем, по-видимому, уже бывшему врио премьер-министра Абдусамаду Гамидову (именно у него дома, как сообщалось, обнаружили два автомата).

Оперативники находят в кладовой рядом с ящиками с алкоголем два "Калашникова", а в других комнатах — два пистолета с инкрустацией (в том числе "Стечкин" серебряного цвета), пистолет-пулемет, множество документов, относящихся к работе правительства, и россыпь банковских карт.

Ранее, как сообщал СК России, дома у Гамидова нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и ПМ. Законно ли чиновник хранил дома все это оружие, не сообщается.

Уголовное дело в отношении Гамидова и трех других высокопоставленных чиновников возбудили в минувшее воскресенье и соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. Задержанных привезли в Москву и там арестовали — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Он складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной стоимости здания под детский сад, махинация с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы.

Проверки "состояния законности" в Дагестане спецкомиссией силовиков из Москвы продолжаются.