Суд арестовал всех четверых задержанных экс-чиновников Дагестана

Бывший глава Кизлярского района Дагестана Андрей Виноградов на заседании суда в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 6 февраля 2018

Бывший глава Кизлярского района Дагестана Андрей Виноградов на заседании суда в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 6 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест всех четверых задержанных бывших чиновников правительства Дагестана, обвиняемых в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Под арестом до 5 апреля оказались уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Юсуфов был арестован последним.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников возбудили в минувшее воскресенье и соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. Предварительное следствие, как следует из оглашенных в суде материалов, продлится минимум 35 месяцев, до 5 апреля этого года.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.

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