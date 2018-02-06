Суд арестовал всех четверых задержанных экс-чиновников Дагестана

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест всех четверых задержанных бывших чиновников правительства Дагестана, обвиняемых в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников возбудили в минувшее воскресенье и соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. Предварительное следствие, как следует из оглашенных в суде материалов, продлится минимум 35 месяцев, до 5 апреля этого года.
Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.
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